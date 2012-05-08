希拉里敦促巴基斯坦采取更多措施打击恐怖主义

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里5月8日电---美国国务卿希拉里周二敦促巴基斯坦采取更多措施，确保本国领土不要变成恐怖主义的发源地，凸显了两国关系变得紧张。

希拉里是在与印度外交部长召开联合新闻发布会时发表上述言论的。印度多次指责巴基斯坦在镇压本国境内的武装分子活动上行动迟缓。

美国和印度曾就巴基斯坦没有拘留萨伊德（Hafiz Saeed）予以严厉指责。萨伊德被怀疑是2008年孟买持续三天袭击案的策划者。

“我们希望巴方政府采取更多的行动。该国需要确保其领土不会成为恐怖分子向所有地方发动恐怖主义袭击的发源地，当中也包括巴基斯坦本国境内，因不幸的事实显示已有3万余巴基斯坦人死于该国境内的恐怖分子之手，”希拉里称。

上周，美国总统奥巴马短暂访问阿富汗并签署安全协议数小时后，该国首都喀布尔的西方人住宅区便发生自杀式爆炸袭击。

印度外长克里希纳（S.M.Krishna）称：“近期发生在喀布尔的袭击事件再次表明，必须消除邻国的恐怖分子庇护所，巴方也需采取更有力的措施打击恐怖主义，包括将孟买恐怖袭击案的凶手绳之于法。”

过去一年，美国无人机轰炸巴基斯坦境内的目标，以及美国通过单边行动在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登等一连串问题，导致巴基斯坦与美国的关系恶化。（完）