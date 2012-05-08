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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 18:36 BJT

〔亚洲能源〕菲律宾Philex和中海油讨论合作开发南中国海天然气项目

路透马尼拉5月8日电---菲律宾Philex Petroleum(PXP.PS)周二表示,已经与中海油(CNOOC)就可能合作开发位于南中国海的天然气项目进行了讨论.

Philex总裁Manuel Pangilinan对路透表示,Philex将需要一个主要的外资合作伙伴来开发Sampaguita项目,该项目成本估计达数十亿美元.

Pangilinan拒绝提供与中海油的洽商更多细节,称他没有经过许可.

他还说菲律宾政府知悉这些谈判.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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