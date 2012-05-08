〔企业并购〕LME称已经收到数份潜在买家的详细收购提案

路透伦敦5月8日电---伦敦金属交易所(LME)周二表示,其已收到数个潜在买家所递呈的详细收购提案.

LME称,董事会目前正在考虑这些提案,并会"视情况"向股东公布进一步的信息.

"在这一过程中,股东与LME及其财务顾问的商讨已列出了对LME用户来说具有重要性的问题,"LME称.

"董事会欢迎大家各抒己见,并将与LME的股东进一步磋商,以达成对市场来说可能最佳的结果."

LME并未指明谁递呈了提案,以及收购议案的数目.(完)