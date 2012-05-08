〔东南亚股市〕温和收高,绩优个股公布良好业绩后市场选择性买入

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月8日电---东南亚股市周二温和收高,投资者选择性买入绩优股,包括泰国消费和电信类股,之前这些公司公布强劲的业绩.不过由于油市的低迷,商品相关类股下滑.
希腊和法国大选后欧洲对抗危机努力所面临的不确定性,令市场人气受到压制,这一度将泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI压至一周低点.
泰国股市盘终小升0.3%至1,231.04点,菲律宾股市上涨0.24%至5,242.06点.
各股市外资流动状况不一.据汤森路透和证交所数据,外资在马来西亚股市买超1,170万美元,在印尼股市卖超3,000万美元.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2931.98 7.03 +0.24 +10.79 2646.35
马来西亚 .KLSE 1590.60 5.73 +0.36 +3.91 1530.73
泰国 .SETI 1231.04 3.63 +0.30 +20.06 1025.32
印尼 .JKSE 4181.07 22.21 +0.53 +9.40 3821.99
菲律宾 .PSI 5242.06 12.53 +0.24 +19.90 4371.96
越南 .VNI 488.07 1.76 +0.36 +38.83 351.55
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(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。