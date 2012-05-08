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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 18:50 BJT

〔东南亚股市〕温和收高,绩优个股公布良好业绩后市场选择性买入

路透5月8日电---东南亚股市周二温和收高,投资者选择性买入绩优股,包括泰国消费和电信类股,之前这些公司公布强劲的业绩.不过由于油市的低迷,商品相关类股下滑.

希腊和法国大选后欧洲对抗危机努力所面临的不确定性,令市场人气受到压制,这一度将泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI压至一周低点.

泰国股市盘终小升0.3%至1,231.04点,菲律宾股市上涨0.24%至5,242.06点.

各股市外资流动状况不一.据汤森路透和证交所数据,外资在马来西亚股市买超1,170万美元,在印尼股市卖超3,000万美元.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2931.98 7.03 +0.24 +10.79 2646.35

马来西亚 .KLSE 1590.60 5.73 +0.36 +3.91 1530.73

泰国 .SETI 1231.04 3.63 +0.30 +20.06 1025.32

印尼 .JKSE 4181.07 22.21 +0.53 +9.40 3821.99

菲律宾 .PSI 5242.06 12.53 +0.24 +19.90 4371.96

越南 .VNI 488.07 1.76 +0.36 +38.83 351.55

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(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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