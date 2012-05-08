〔欧洲经济〕西班牙必需实施财政整顿和结构性改革--欧盟官员雷恩

路透布鲁塞尔5月8日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周二表示,西班牙必需处理其财政问题并继续实施结构性改革,以令市场确信其能够实现经济的可持续性.

在被问及是否应该再多给西班牙一年时间,允许其在2013年将预算赤字/GDP之比降至3%时,雷恩说:"拥有更多财政空间的成员国应该让自动稳定器完全发挥作用,与此同时那些受到市场密切关注的国家,比如西班牙,需要解决财政挑战,这是建立信心措施的一部分."

"本质上,通往中期经济可持续性的道路,要经过立即的、决定性的结构性改革和金融稳定,"雷恩说.

"就西班牙而言,重建信心的关键是处理好眼前的财政和金融挑战,尤其是储蓄银行业的问题和地区政府支出的问题,并且还需要坚定地继续执行结构性改革,"他说.(完)