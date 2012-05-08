〔马来西亚期市〕棕榈油期货因全球经济疑虑收低,偏空人气主导市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月8日电---马来西亚棕榈油期货周二收低,周末法国和希腊的选举结果导致欧元区的不确定性增加,且美国经济数据疲软引发对全球经济状态的疑虑,这都令投资者感到紧张.
棕榈油市场在午盘前回弹,但偏空人气最终主导市场,令价格的年内涨幅缩小到5.5%.
"欧洲新的治理模式前景不明,仍然压制市场人气,"马来西亚一外资商品经纪行的交易员称.
"这波跌势最终可能是短暂的,因为马来西亚棕榈油局(MPOB)和美国农业部(USDA)发布种植报告前,偏多的预期越来越强."
马来西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌0.3%,收报每吨3,351马币(林吉特).成交为32,797口.
技术面上,路透市场分析师王涛称棕榈油价格的反弹走势将止步于3,388-3,412马币的阻力区域.
不过基本面看似稳健,因船货调查结构数据显示,4月棕榈油出口增长强劲,可能推动库存降至一年低点.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。