〔马来西亚期市〕棕榈油期货因全球经济疑虑收低,偏空人气主导市场

路透新加坡5月8日电---马来西亚棕榈油期货周二收低,周末法国和希腊的选举结果导致欧元区的不确定性增加,且美国经济数据疲软引发对全球经济状态的疑虑,这都令投资者感到紧张.

棕榈油市场在午盘前回弹,但偏空人气最终主导市场,令价格的年内涨幅缩小到5.5%.

"欧洲新的治理模式前景不明,仍然压制市场人气,"马来西亚一外资商品经纪行的交易员称.

"这波跌势最终可能是短暂的,因为马来西亚棕榈油局(MPOB)和美国农业部(USDA)发布种植报告前,偏多的预期越来越强."

马来西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌0.3%,收报每吨3,351马币(林吉特).成交为32,797口.

技术面上,路透市场分析师王涛称棕榈油价格的反弹走势将止步于3,388-3,412马币的阻力区域.

不过基本面看似稳健,因船货调查结构数据显示,4月棕榈油出口增长强劲,可能推动库存降至一年低点.(完)