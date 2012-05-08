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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 19:19 BJT

〔亚洲橡胶〕5月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 289.6 8 282.5 13

* 6月 291.9 58 284.5 48

* 7月 296.2 58 288.4 36

* 8月 300.5 64 291.8 67

* 9月 302.9 1117 294.9 555

* 10月 304.5 2967 296.5 1769

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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