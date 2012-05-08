〔国际油市〕亚洲含硫500ppm柴油升水上涨,受需求支撑

路透新加坡5月8日电---亚洲中硫柴油升水周二上涨,行业消息人士称这是因为艾克森美孚在现货市场上求购即期油品.

路透数据显示,含硫为500ppm柴油的现货价差上涨0.10美元至每桶1.95美元.

艾克森美孚求购一小笔该级别的即期船货,引发传言称该公司在新加坡的炼厂可能遭遇一些小麻烦.但这未经证实.

艾克森美孚还将一高硫柴油船货的装船日期推迟1-2天,一位消息人士称.

该人士称:"我认为这或许不会是大问题,也许仅仅是起火."

在新加坡的交易窗口,壳牌正在求购5月23-27日含硫500ppm的柴油,报价为每桶较新加坡报价每桶升水2美元.

菲律宾对该级别柴油也有需求,贸易商表示,Petron在求购一艘5月末至6月初船期的船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.63 -0.26 -0.21 125.89

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.00 -0.23 -0.18 125.23

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.25 -0.28 -0.22 126.53

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.20 -0.18 -0.14 127.38

5月柴油互换 GOSGSWMc1 125.19 -0.26 -0.21 125.45

6月柴油互换 GOSGSWMc2 125.33 -0.32 -0.25 125.65 (完)