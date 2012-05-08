〔国际油市〕亚洲含硫500ppm柴油升水上涨,受需求支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月8日电---亚洲中硫柴油升水周二上涨,行业消息人士称这是因为艾克森美孚在现货市场上求购即期油品.
路透数据显示,含硫为500ppm柴油的现货价差上涨0.10美元至每桶1.95美元.
艾克森美孚求购一小笔该级别的即期船货,引发传言称该公司在新加坡的炼厂可能遭遇一些小麻烦.但这未经证实.
艾克森美孚还将一高硫柴油船货的装船日期推迟1-2天,一位消息人士称.
该人士称:"我认为这或许不会是大问题,也许仅仅是起火."
在新加坡的交易窗口,壳牌正在求购5月23-27日含硫500ppm的柴油,报价为每桶较新加坡报价每桶升水2美元.
菲律宾对该级别柴油也有需求,贸易商表示,Petron在求购一艘5月末至6月初船期的船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.63 -0.26 -0.21 125.89
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.00 -0.23 -0.18 125.23
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.25 -0.28 -0.22 126.53
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.20 -0.18 -0.14 127.38
5月柴油互换 GOSGSWMc1 125.19 -0.26 -0.21 125.45
6月柴油互换 GOSGSWMc2 125.33 -0.32 -0.25 125.65 (完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。