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市场报道 | 2012年 5月 8日 星期二 19:56 BJT

〔表格〕5月5日止当周美国连锁店销售较前周降0.8%--ICSC/高盛

路透5月8日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,5月5日止当周美国连锁店销售较前周降0.8%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

5月 5日 545.0 3.3 -0.8

4月28日 549.3 4.2 -0.3

4月21日 550.7 3.6% 0.8%

4月14日 546.2 3.2% -1.0%(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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