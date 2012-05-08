〔国际油市〕石脑油价格从四个月低点反弹,裂解价差触及三日高点

路透新加坡5月8日电---亚洲石脑油价格及炼化利润周二从四个月低点反弹,裂解价差触及每吨101.73美元的三日高点.

但价格较一个月前仍大幅走弱逾30%.

继年初开始的一波涨势之后,交易商称市场从.上周以来转为偏空.

"难以真正确认基本面情况.印度和中东卖家在下周的合同谈判前收手,"以为新加坡交易商称.

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)下周将在新加坡和亚洲买家碰头,商定从今年7月开始的一年供应新价.

不过买家亦减少采购,因其认为随着西方石脑油需求下降,会有更多欧洲船货运往亚洲,供应因而将增加.

汽油裂解价差下降约4%,达到每桶9.49美元的两日低位,因为交易商预期台塑石化即将进行的检修会减少炼化开工率.

此外,中国行业网站息旺能源(C1)称中国最早会在周四下调成品油零售价,因参考原油价格已经下跌逾3.6%,临近调价点.[ID:nSB1532804]

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 946.00 4.00 0.42 942.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 102.74 0.44 0.43 102.30

97号现货汽油GL97-SIN 128.43 -1.08 -0.83 129.51

95号现货汽油GL95-SIN 125.22 -0.34 -0.27 125.56

92号现货汽油GL92-SIN 122.06 -0.32 -0.26 122.38

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.49 -0.40 -4.04 9.89

(完)