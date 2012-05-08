〔国际油市〕石脑油价格从四个月低点反弹,裂解价差触及三日高点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月8日电---亚洲石脑油价格及炼化利润周二从四个月低点反弹,裂解价差触及每吨101.73美元的三日高点.
但价格较一个月前仍大幅走弱逾30%.
继年初开始的一波涨势之后,交易商称市场从.上周以来转为偏空.
"难以真正确认基本面情况.印度和中东卖家在下周的合同谈判前收手,"以为新加坡交易商称.
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)下周将在新加坡和亚洲买家碰头,商定从今年7月开始的一年供应新价.
不过买家亦减少采购,因其认为随着西方石脑油需求下降,会有更多欧洲船货运往亚洲,供应因而将增加.
汽油裂解价差下降约4%,达到每桶9.49美元的两日低位,因为交易商预期台塑石化即将进行的检修会减少炼化开工率.
此外,中国行业网站息旺能源(C1)称中国最早会在周四下调成品油零售价,因参考原油价格已经下跌逾3.6%,临近调价点.[ID:nSB1532804]
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 946.00 4.00 0.42 942.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 102.74 0.44 0.43 102.30
97号现货汽油GL97-SIN 128.43 -1.08 -0.83 129.51
95号现货汽油GL95-SIN 125.22 -0.34 -0.27 125.56
92号现货汽油GL92-SIN 122.06 -0.32 -0.26 122.38
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.49 -0.40 -4.04 9.89
(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。