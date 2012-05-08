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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 20:47 BJT

〔标题新闻〕标准普尔称经济和政治因素对澳洲财政预算构成风险

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA7667]

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