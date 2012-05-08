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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 20:59 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料市场下滑,以吸引买家入市

路透新加坡5月8日电---原油价格持稳之际,亚洲燃料油市场周二稍稍下滑,因市场参与者力图让价格具有竞争力,以迎合需求.

一位贸易商称:"希望价格保持竞争力,以便船主能够前来购买."

380-cst船用燃料油码头价格持坚于每吨685.00-688.00美元,令燃料油升水保持在每吨6美元上方.

互换市场交投活跃,有超过15万吨6月180-cst燃料油互换和5月380-cst燃料油互换成交.

尽管中国光汇石油在两个合约市场上均高调亮相,总计购买5.5万吨6月180-cst燃料油互换和10.5万吨5月380-cst燃料油互换,但固定价格合约的前两个月合约还是较前日收低0.13-0.8美元.

实货窗口六笔现货交易中,光汇石油占据了5笔,将380-cst燃料油升水提升至每吨2.50美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 686.85 -0.70 -0.10 687.55

现货380CST燃料油 FO380-SIN 679.70 0.20 0.03 679.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 686.00 0.00 0.00 686.00

380CST船用燃料油升水 6.30 -0.20 -3.08 6.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 1.75 0.00 0.00 1.75

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.65 0.55 26.19 2.10 (完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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