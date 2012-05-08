〔国际油市〕亚洲燃料市场下滑,以吸引买家入市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月8日电---原油价格持稳之际,亚洲燃料油市场周二稍稍下滑,因市场参与者力图让价格具有竞争力,以迎合需求.
一位贸易商称:"希望价格保持竞争力,以便船主能够前来购买."
380-cst船用燃料油码头价格持坚于每吨685.00-688.00美元,令燃料油升水保持在每吨6美元上方.
互换市场交投活跃,有超过15万吨6月180-cst燃料油互换和5月380-cst燃料油互换成交.
尽管中国光汇石油在两个合约市场上均高调亮相,总计购买5.5万吨6月180-cst燃料油互换和10.5万吨5月380-cst燃料油互换,但固定价格合约的前两个月合约还是较前日收低0.13-0.8美元.
实货窗口六笔现货交易中,光汇石油占据了5笔,将380-cst燃料油升水提升至每吨2.50美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 686.85 -0.70 -0.10 687.55
现货380CST燃料油 FO380-SIN 679.70 0.20 0.03 679.50
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 686.00 0.00 0.00 686.00
380CST船用燃料油升水 6.30 -0.20 -3.08 6.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 1.75 0.00 0.00 1.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.65 0.55 26.19 2.10 (完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。