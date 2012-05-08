〔美国数据〕5月5日止当周连锁店销售较上年同期增长2.6%--Redbook

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透5月8日电---Redbook Research周二公布的报告显示,5月5日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.6%.
2012年5月连锁店销售较上年同期增长2.6%,较前月下降1.3%.(完)
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--编译 王洋;审校 吴云凌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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