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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 21:46 BJT

〔美国热股〕Wynn Resorts季度业绩逊于分析师目标,股价跌逾3%

路透5月8日电---Wynn Resorts(WYNN.O)公布的季度业绩不及分析师目标,澳门业务强劲增长未能弥补拉斯维加斯低迷的营收,凸显出执行长Steve Wynn进一步在中国市场发展业务的动机.

在周二早盘交易中,Wynn Resorts股价下降3.07%,报121.34美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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