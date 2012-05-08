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市场报道 | 2012年 5月 8日 星期二 21:45 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,受累于对欧债危机前景的担忧

路透纽约5月8日电---美国股市周二开低,因希腊正在艰难组建新政府,令市场担忧欧洲危机正在酝酿新阶段.

道琼工业指数.DJI下跌45.58点,或0.38%至12,958.95点.标准普尔500指数.SPX下跌6.45点,或0.47%至1,363.13点.Nasdaq综合股价指数.IXIC下滑19.40点,或0.66%至2,938.36点.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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