〔欧洲汇市〕英镑兑欧元迫近三年半高位,希腊忧虑打压欧元

* 英镑升至接近2008年秋季来首见的水平

* 市场对希腊政治局势愈发不安

* 英镑兑美元下跌

* 英国成长风险可能打压英镑长期表现

路透伦敦5月8日电---英镑兑欧元周二迫近三年半高位,因希腊和法国选举结果给旨在解决欧债危机的节支计划持久性蒙上阴影.

分析师表示,若希腊政界人士无法组成新政府,英镑短期内或延续涨势.上周末希腊选举结果令人意外,令希腊避免破产的能力及继续留在欧元区存疑.

但英镑兑美元下跌,因欧元区政治不确定性激励投资人规避较高风险资产,青睐美元,因而拖累英镑.

但若欧元区债务问题蔓延和经济放缓态势开始影响到英国经济,并引燃对英国央行或扩大资产购买规模以支撑经济的揣测,则可能使英镑承压.

"我们认为,欧元/英镑将逐渐趋于下行,但欧洲问题越紧迫,对英国经济产生负面影响的可能性也就越大,"三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman表示.

Hardman预期未来12个月欧元兑英镑跌至0.77英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4尾盘持稳在0.8059英镑,周一受希腊选举结果影响,触及0.8037英镑,为2008年11月以来最低.

交易商说,将在欧元升向0.81英镑的过程中寻机卖出,且多数交易商预期欧元将跌穿0.80英镑.

欧元跌势推动贸易加权英镑指数=GBP升至83.9的33个月高位.

除了欧元情势发展外,英镑的焦点也将在周四英国央行的政策决议.

路透调查周四显示,尽管数据显示英国重陷温和衰退,但英国央行不会扩大债券购买计划规模.2014年之前料不调整利率.[ID:nSB1526886]

希腊左派政党联盟领导人称在大选之后,该国在国际救助计划中的承诺已无效.

消息令市场意外,打压欧元且提振美元,令英镑兑美元GBP=D4跌0.3%,至1.6143美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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