〔表格〕美国财政部标售320亿美元三年期公债得标利率为0.362%,投标倍数为3.65

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿5月8日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.362
中值 0.340
低值 0.272
价格 99.666118
高值得标比率 66.17%
投标倍数 3.65
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,175,100
总投标 116,861,657,600
竞争性投标得标 31,964,617,500
非竞争性投标得标 35,557,600
FED附加 2,001,928,400
一级交易商投标 84,544,000,000
一级交易商得标 16,962,902,500
直接投标 14,913,000,000
直接得标 3,592,935,000
间接投标 17,369,100,000
间接得标 11,408,780,000
发行细节
发行日 2012/05/15
到期日 2015/05/15
CUSIP码 912828SU5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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