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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 01:12 BJT

〔表格〕美国财政部标售320亿美元三年期公债得标利率为0.362%,投标倍数为3.65

路透华盛顿5月8日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.362

中值 0.340

低值 0.272

价格 99.666118

高值得标比率 66.17%

投标倍数 3.65

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,175,100

总投标 116,861,657,600

竞争性投标得标 31,964,617,500

非竞争性投标得标 35,557,600

FED附加 2,001,928,400

一级交易商投标 84,544,000,000

一级交易商得标 16,962,902,500

直接投标 14,913,000,000

直接得标 3,592,935,000

间接投标 17,369,100,000

间接得标 11,408,780,000

发行细节

发行日 2012/05/15

到期日 2015/05/15

CUSIP码 912828SU5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

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