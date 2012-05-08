〔欧元债市〕德债价格触及纪录高位,因市场寻求避险

* 希腊僵局和撙节计划/经济成长的争论利多德债

* 德债价格升势或在高位失去动能

* 德国五年期公债标售备受关注

路透伦敦5月8日电---德国公债价格触及纪录新高,推动收益率(殖利率)触及有史以来的最低水准,因希腊支持撙节举措的政党未能在选举中取得多数席位,令市场担忧希腊是否仍会留在欧元区内.

但鉴于价格所处的水平,此波升势料将放缓.

若买家显示不愿在收益率接近纪录低位时出手,那么周三进行的五年期德债标售可能受到抑制.

虽然支持救助的希腊政党在周日选举中失利,引发市场担忧该国能否维持至关重要的国际救助,且促使投资者规避风险,但市场并未陷入恐慌.

"我们仍处于避险模式,但很多负面消息已被消化,"一位交易商称,"很多人已放弃希腊...你不禁要问,若希腊走自己的路,欧洲会转强吗?"

"当然市场很不安,德债可能微升.但若(10年期公债)收益率跌至1.40%-1.45%,我们将寻求卖出."

指标10年期公债收益率DE10YT=TWEB触及纪录低点1.542%,日内下降6个基点.德债期货FGBLc1触及纪录高位142.55,延续数周的升势,在此波升势中累计上升逾700个跳动点.

KBC策略师Piet Lammens称,目前作空德债并非有利可图的交易,而他也不建议客户在当前水准买入.

意大利IT10YT=TWEB和西班牙ES10YT=TWEB指标公债收益率几无变动,尽管处于接近6%的高位,也凸显出投资者普遍认为没有理由恐慌.

德国计划周三标售高达50亿欧元的五年期公债,此举将测试市场对德债的胃纳,以及何种程度上投资者更关心投资回报,而非押注所获得的收益.

市场也将关注,法国当选总统奥朗德怎样能把欧洲的政策重心由撙节举措转变为恢复经济成长.奥朗德和德国总理梅克尔的首次会议备受关注.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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