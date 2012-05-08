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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 00:14 BJT

〔EIA月报〕EIA上调今年全球石油需求增长预期,但下调明年预估

路透华盛顿5月8日电---美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增长预估上调7万桶,至96万桶.

EIA将2013年全球石油日需求增长预估下调14万桶,至116万桶.(完)

--编译 母红; 审校 利棣儿

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