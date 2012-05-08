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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 01:07 BJT

〔EIA月报〕EIA下调今年非OPEC石油日产量增幅预估

路透5月8日电---美国能源资料协会(EIA)周二称,今年非石油输出国组织(OPEC)国家的石油日均产量将为5,260万桶.

EIA在最新公布的报告中将非OPEC国家2012年石油日产量预估下调10万桶,且预计日产量较2011年增加74.5万桶.

EIA将2013年非OPEC石油日产量预估上调21.6万桶,至5,366万桶.

EIA还预计,美国夏季汽油均价为每加仑3.79美元,较前一次预估低0.16美元.

该机构预计,2012年5月美国原油日均总产量为620万桶,同比增加50万桶.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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