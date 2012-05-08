〔EIA月报〕EIA下调今年非OPEC石油日产量增幅预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透5月8日电---美国能源资料协会(EIA)周二称,今年非石油输出国组织(OPEC)国家的石油日均产量将为5,260万桶.
EIA在最新公布的报告中将非OPEC国家2012年石油日产量预估下调10万桶,且预计日产量较2011年增加74.5万桶.
EIA将2013年非OPEC石油日产量预估上调21.6万桶,至5,366万桶.
EIA还预计,美国夏季汽油均价为每加仑3.79美元,较前一次预估低0.16美元.
该机构预计,2012年5月美国原油日均总产量为620万桶,同比增加50万桶.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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