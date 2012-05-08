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债券 | 2012年 5月 9日 星期三 01:35 BJT

〔德国经济〕IMF维持2012年德国经济增长0.6%的预估--消息人士

路透柏林5月8日电---国际货币基金组织(IMF)官员表示,今年下半年德国经济增长年率可能将触及潜在水平1.25%,受益于国内经济增长的带动,但该组织将2012年和2013年国内生产总值(GDP)增长率预估分别维持在0.6%和1.5%.

IMF在报告中称,欧债危机加剧和油价构成威胁.

IMF称,德国的预算整固水平是合适的,略高的薪资水平有利于支持内需.(完)

--编译 于春红;审校

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