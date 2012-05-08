〔德国经济〕IMF维持2012年德国经济增长0.6%的预估--消息人士

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透柏林5月8日电---国际货币基金组织(IMF)官员表示,今年下半年德国经济增长年率可能将触及潜在水平1.25%,受益于国内经济增长的带动,但该组织将2012年和2013年国内生产总值(GDP)增长率预估分别维持在0.6%和1.5%.
IMF在报告中称,欧债危机加剧和油价构成威胁.
IMF称,德国的预算整固水平是合适的,略高的薪资水平有利于支持内需.(完)
--编译 于春红;审校
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选