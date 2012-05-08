〔英国债市〕英债收益率接近纪录低位,因希腊形势令人担忧

路透伦敦5月8日电---10年期英国公债收益率(殖利率)周二降至纪录低位附近,英债期货升至合约高位,因希腊和法国选举结果对欧元区撙节举措构成威胁,投资者寻求避险.

分析师也表示,英债一段时间内可能仍受到避险投资者的支撑,尽管英国央行的资产购买计划已经结束,可能不会在本周的会议上宣布扩大计划规模.

希腊方面,力挺欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困案的两大政党未能取得国会多数议席,令该计划及希腊能否留在欧元区内存疑.

"我们认为最可能出现的情景是,希腊将重新选举,若左翼政党掌权,那么风险则在于会否进行更多撙节举措,"Lloyds Bank WBM策略师Vatsala Datta称.

希腊选举结果,加之法国社会党领袖奥朗德赢得总统大选,激发市场担忧德国所倡导的撙节举措在欧元区内将遭到广泛抵制.

Datta表示,"目前的风险在于,他如何与(德国总理梅克尔)合作,以及他是否会推动改变财政协议,"他并补充道,这类政策风险令核心公债市场受到支撑.

6月英债期货FLGM2结算价上升85个跳动点,报117.75,不久前触及合约高位117.81.

现货市场,10年期公债收益率GB10YT=RR下降6个基点,报1.929%.

据路透数据显示,收益率稍早曾降至日低1.924%,接近1月中旬所及纪录低点1.918%.

英国央行将于周四公布政策决议,投资者将关注央行是否会扩大其3,250亿英镑的量化宽松计划.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>