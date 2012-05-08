〔英国债市〕英债收益率接近纪录低位,因希腊形势令人担忧

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦5月8日电---10年期英国公债收益率(殖利率)周二降至纪录低位附近,英债期货升至合约高位,因希腊和法国选举结果对欧元区撙节举措构成威胁,投资者寻求避险.
分析师也表示,英债一段时间内可能仍受到避险投资者的支撑,尽管英国央行的资产购买计划已经结束,可能不会在本周的会议上宣布扩大计划规模.
希腊方面,力挺欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困案的两大政党未能取得国会多数议席,令该计划及希腊能否留在欧元区内存疑.
"我们认为最可能出现的情景是,希腊将重新选举,若左翼政党掌权,那么风险则在于会否进行更多撙节举措,"Lloyds Bank WBM策略师Vatsala Datta称.
希腊选举结果,加之法国社会党领袖奥朗德赢得总统大选,激发市场担忧德国所倡导的撙节举措在欧元区内将遭到广泛抵制.
Datta表示,"目前的风险在于,他如何与(德国总理梅克尔)合作,以及他是否会推动改变财政协议,"他并补充道,这类政策风险令核心公债市场受到支撑.
6月英债期货FLGM2结算价上升85个跳动点,报117.75,不久前触及合约高位117.81.
现货市场,10年期公债收益率GB10YT=RR下降6个基点,报1.929%.
据路透数据显示,收益率稍早曾降至日低1.924%,接近1月中旬所及纪录低点1.918%.
英国央行将于周四公布政策决议,投资者将关注央行是否会扩大其3,250亿英镑的量化宽松计划.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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