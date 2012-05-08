修正:〔欧洲股市〕跌至四个月低位,因忧虑希腊对救助计划的承诺

(更正:第一段时间更正为"周二",非"周一")

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.7%

* 希腊股市下挫至20年低位

路透伦敦5月8日电---欧洲股市周二收在四个月低位,盘中交投震荡,因投资人重新忧虑希腊是否履行救助计划中的承诺.

希腊指标股指.ATG急跌3.6%,跌至1992年底来的最低水平,因银行股下跌而承压.银行股.FTATBNK周二暴跌近10%.

希腊选举结果显示人们拒绝支持节支措施以来,希腊股市累计下跌10%.

希腊左派政党领袖Alexis Tsipras开始努力组建希腊联合政府,提出放弃国际救援计划条款的条件并威胁将银行国有化.

"市场认为任何党派组建的联合政府都将坚持推行欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划和节支预算至为重要,否则很可能看到投资人进一步规避希腊股市和债市,"Standard Life Investments策略师Richard Batty说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.7%,至1,017.48点,距离日内低位不远.周一该指数在交投淡静中上升0.7%,银行股引领技术性反弹,当天伦敦市场因假休市.

英国富时100指数.FTSE收挫1.78%,至5,554.55点;德国股市DAX指数.GDAXI跌1.9%,报6,444.74点;法国CAC-40指数.FCHI下滑2.78%,至3,124.80点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI