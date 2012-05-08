〔美国能源〕5月4日止当周汽油需求同比下降5.8%--SpendingPulse

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约5月8日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求下降,尽管汽油价格较上年同期进一步下跌.
截至5月4日一周美国汽油需求较上年同期下跌5.8%,较之前一周减少0.7%.
美国零售汽油均价较前周下降3美分,至每加仑3.81美元,较上年同期下跌4.3%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降6.1%,为连续第59周下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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