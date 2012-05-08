〔美国股市〕ADR收低,在不确定性下投资者撤走欧洲ETF的资金

路透纽约5月8日电---欧元区未来形势的不确定性促使美国投资人将资金快速从欧元区相关上市交易基金(ETF)中抽走,但ETF交易仍然活跃.

欧洲主权债危机再次成为投资人关注的焦点,西班牙陷入衰退,周日希腊大选结束后引发该国将能否留在欧元区的新疑问.

根据Index Universe的数据,Vanguard MSCI European ETF (VGK.P)在4月净流出资金约9,300万美元.该基金的资产规模接近10亿美元,4月其资产规模下降3.9%.

投资人从iShares MSCI德国基金(EWG.P)撤走1.28亿美元的资金,该基金约一半持仓是银行股.

同时,欧元区令人忧虑的消息几乎没完没了,也使投资人对上市交易基金的兴致浓厚.许多基金的成交量飙升,而较广泛的交投仍疏落.在纽约证交所,美国证交所和Nasdaq市场的4月总成交量同比下跌7.4%.

在本周不到两个完整交易日的交投中,Global X FTSE希腊20 ETF (GREK.P)的周度成交量已录得3月来最高水平.该ETF是小规模基金,也是少有专注希腊的基金之一.

欧洲股市周一收在四个月低位,盘中交投震荡,因投资人重新忧虑希腊是否履行救助计划的承诺.[.EUCN]

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.46%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.25%.标准普尔500指数.SPX.INX跌0.43%.

其他市场方面,纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌1.44%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌2.56%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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