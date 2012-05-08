〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大致收平,因美元上涨

路透5月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货周二大致持平,因美元上涨且股市和原油价格下滑.

盘初玉米期货寻获强大底部并涨至八个月高位,因库存紧张,现货市场走强,没有交割,而且有传言称中国正在寻求或可能已买入更多美国玉米.

但此后玉米期货走势动摇,因关于欧洲能否抵御欧债危机加剧的新问题浮出水面,带动美元走强,原油价格下跌,且贵金属和股市下挫.美国股市跌至两个月最低位.

美国农业部周一稍晚公布,美国玉米已完成种植比例为71%,高于前周的53%,亦高于分析师预估的67%和五年均值47%.

本周美国中西部天气越加干燥将可以恢复玉米和大豆的种植,之前几天有利于作物生长的降雨进一步提振了2012年收成前景.Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"天气看上去不错,目前至周末天气将较为干燥,下周将有零星降雨,不会受到寒冷天气的威胁,"

在周四美国农业部公布5月供需及作物产量报告前,平仓交易开始浮现.

今年美国玉米供应可能将触及16年低点,但明年料将大涨近130%至六年高位,因农户种植的玉米面积为75年来最大.

从近期直至2013年9月,中国玉米进口料将增长近60%,或将成为全球第四大买入国,因中国努力供应牲畜饲料以满足快速增长的肉类需求并缓和接近纪录高位的价格.

5月合约没有交割.

CBOT-5月合约高于所有移动均线,首道关键支撑位在其200日移动均线切入位6.60-1/2美元.九日相对强弱指标为68.

5月玉米合约CK2结算价涨1美分,报每蒲式耳6.66美元.

今日CBOT玉米预估成交量为321,223口.(完)

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