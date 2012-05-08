〔纽约期市〕原糖期货降至逾20个月来最低收盘位,可可期货下滑

路透纽约/伦敦5月8日电---原糖期货周二挫跌3.2%至逾20个月来的最低收盘水准.交易员称,尾盘出现的一波自动卖单冲击市场,全球供应过剩情况不断加剧的忧虑本已致使市场处于守势.

洲际交易所(ICE)可可期货下滑,追随原油和股市颓势.阿拉比卡咖啡期货收盘几无变动,此前扳回跌幅,从19个月低点附近反弹.

ICE原糖期货回吐近期涨幅,降至略高于上周所及一年低点,因最近2011/12年度全球供应过剩预估被上修,打压价格.

ICE-7月原糖SBc1下降0.68美分或3.2%,收报每磅20.37美分,创2010年8月31日以来近月合约的最低结算价.

交易员称,7月合约在上周所及一年低点20.50美分下方触发一波卖单.

伦敦8月白糖期货LSUc1结算价下降7.70美元或1.4%,报每吨558.40美元.

ICE-7月可可期货CCc2下降31美元或1.3%,收报每吨2,326美元.伦敦7月可可期货LCCN2结算价上升13英镑,报每吨1,539英镑,因英镑兑美元疲弱而受到一些支撑.

阿拉比卡咖啡价格在震荡交投中几无变动,因交易商关注纽约市场的大规模投机性空头部位.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2微跌0.25美分或0.1%,收报每磅1.7495美元,略高于周一所及19个月低点1.7360美元.伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收涨21美元或1%,报每吨2,040美元.(完)