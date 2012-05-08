〔中港个股〕中石油正和Valero磋商买入后者在阿鲁巴岛的炼厂-消息人士

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约5月8日电---据知情人士透露,中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)正和Valero Energy(VLO.N)磋商,买入后者在阿鲁巴岛日产量为235,000桶的炼厂,并将其作为炼厂来营运.
在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,Valero称已收到以3.5亿美元外加营运资本购买阿鲁巴岛炼厂的非约束性意向,但文件没有透露有兴趣买方的名称.
阿鲁巴岛炼厂过去几年至少两次被闲置,因为利润率疲弱,这一问题一直困扰大西洋沿岸的炼厂.
根据本地媒体网站Amigoe,中石油已在4月30日与阿鲁巴政府签署谅解备忘录,但交易详情因磋商的敏感性而未公开.
阿鲁巴岛炼厂提炼重质原油.知情人士士称,中国石油和委内瑞拉石油公司达成协议,由后者提供原油.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。