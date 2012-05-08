〔中港个股〕中石油正和Valero磋商买入后者在阿鲁巴岛的炼厂-消息人士

路透纽约5月8日电---据知情人士透露,中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)正和Valero Energy(VLO.N)磋商,买入后者在阿鲁巴岛日产量为235,000桶的炼厂,并将其作为炼厂来营运.

在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,Valero称已收到以3.5亿美元外加营运资本购买阿鲁巴岛炼厂的非约束性意向,但文件没有透露有兴趣买方的名称.

阿鲁巴岛炼厂过去几年至少两次被闲置,因为利润率疲弱,这一问题一直困扰大西洋沿岸的炼厂.

根据本地媒体网站Amigoe,中石油已在4月30日与阿鲁巴政府签署谅解备忘录,但交易详情因磋商的敏感性而未公开.

阿鲁巴岛炼厂提炼重质原油.知情人士士称,中国石油和委内瑞拉石油公司达成协议,由后者提供原油.(完)