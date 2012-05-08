〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第二日上涨,受空头回补提振

路透5月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二为连续第二日上涨,受温和的空头回补提振上扬,交易商在一关键政府报告公布之前平仓.

美元坚挺,加之全球小麦供应充裕,限制价格涨势.美元持坚令寻求小麦等风险资产的投资者需求下降.

交易商也指出,指标CBOT-7月合约价格突破五日均值后,市场部分锁定获利.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货亦微涨,但明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦下降,连跌六日.

美国农业部将公布月度产量报告,其将于周四上午公布2012/13年度冬麦产量预估.

农业部周一晚时称,截至5月6日,美国冬麦优良率为63%,较之前一周下降1个基点,上年同期为33%.

美国大平原北部春麦种植率为84%,创下纪录第二快.上年同期春麦种植率为19%,五年均值为49%.

CBOT-5月小麦期货WK2收升2-3/4美分,报每蒲式耳6.09美元.

CBOT小麦预估成交量为79,821口.(完)

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