〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受累于基金结清多头头寸

路透5月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第二日收跌,交易商称,受累于基金结清多头头寸和美国原油期货回落产生的连带影响,股市走低也令大豆期价承压.

CBOT-7月豆粕合约SMN2回落逾2%,为三个月最大单日跌幅.7月豆油合约BON2下跌0.5%.

商品期货交易委员会(CFTC)提供的最近一周数据显示,截至5月1日,基金持有创纪录的CBOT大豆净多头头寸,令市场可能出现周期性的结清多头头寸的现象,尤其是在美国农业部5月10日公布供需报告前.

交易商出脱多头大豆/空头玉米套利交易,以及多头旧作/空头新作大豆看涨套利交易.

交投最活跃的7月大豆合约SN2上周走势出现关键性逆转走低,这也令市场承压.

中国周二在定期标售中出售68,328吨国储大豆,为2010年底来最大,因国储大豆价格回落促使压榨商增加油籽库存.

美国农业部证实向中国销售225,000吨美国大豆,其中包括60,000吨2011/12年交割的大豆以及165,000吨2012/13年交割的大豆.农业部还证实,出售40,000吨2012/13年交割的豆油,目的地不详.

油世界油籽分析师下调对阿根廷2012年大豆产量预期至4,100万吨,较之前的预期下降150万吨,因乾旱造成的损害.

美国天气有利于作物生长,这加重市场的压力.美国农业部称,上周美国大豆种植率为24%,高于之前一周的12%,也高于11%的五年均值.

CBOT-7月大豆期货SN2收低27-1/2美分,报14.38-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2下跌9.2美元,报每短吨417.3美元.7月豆油合约BON2下滑0.31美分,收报每磅53.27美分.

今日CBOT预估大豆成交量为252,767口,豆油成交量为107,129口,豆粕成交量为82,002口.

以下为CBOT农产品期货在1906 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 623.00 3.00 0.5% -3.6%

CBOT大豆Sc1 1438.25 -27.50 -1.9% 20.0%

CBOT豆粕SMc1 417.30 -9.20 -2.2% 34.9%

CBOT豆油BOc1 53.27 -0.31 -0.6% 2.3%

CBOT小麦Wc1 615.00 3.00 0.5% -5.8%

CBOT稻米RRc1 1529.50 8.00 0.5% 4.7%

EU小麦BL2H0 216.75 0.00 0.0% 7.0%

NYMEX原油期货CLc1 97.31 -0.63 -0.6% -1.5%

道琼工业指数.DJI 12,898 -111 -0.9% 5.6%

现货金XAU= 1606.90 -31.20 -1.9% 2.8%

欧元/美元EUR= 1.3030 -0.0027 -0.2% 0.7%

美元指数.DXY 79.7140 0.1110 0.1% -0.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 1165 8 0.7% -33.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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