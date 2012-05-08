〔全球金市〕金价下挫2.1%,因对欧债危机的最新忧虑引发技术性卖盘

* 金价跌向年内低点,因市场质疑希腊救助计划能否继续执行

* 由于市场大量买入黄金卖权,期权波动率上升

* 黄金跌破关键支撑位,前景堪忧

* 股市和商品大跌令黄金承压

路透纽约5月8日电---金价周二跌逾2%,接近年内低点,盘中一度跌破每盎司1,600美元关口,因对欧债危机的最新忧虑引发技术性卖盘.

黄金有可能创下逾两周来最大单日跌幅,周二的跌势使黄金年内涨幅仅剩下2%.

基于黄金上市交易基金(ETF)的期权波动率大涨,料将创下年内最大单日涨幅,因投资者买入黄金卖出期权,以防金价进一步下跌.

分析师称,希腊政局的不确定性和法国领导人更迭令投资者怀疑欧洲能否透过救助其处于困境经济体所需的数十亿欧元而渡过难关.

"假如没有新货币刺激政策,持有黄金就没有任何意义.当人们担心大量货币供应侵蚀他们的财富时,黄金就受到追捧,"DoubleLine Capital商品投资组合经理Jeffrey Sherman称,该公司管理着330亿美元资产.

1729GMT时,现货金XAU=跌2.1%,至1,603.11美元,稍早触及1,594.94美元的低位,这是1月4日以来最低点.

黄金2%的跌幅是2月29日以来最大单日跌幅.

近期美国公布了一连串强劲的经济数据,降低了美国进一步放宽货币政策的希望,令金价较2月底时触及的高位1,790美元下跌200美元.

路透初步数据显示,美国6月期金GCM2在交投热络中下跌35.40美元,报每盎司1,603.70美元,成交量可能创下逾一个月来最高.

白银和铂金族金属亦下跌,与原油、铜等其他工业商品及美股道指的大跌之势一致.

CBOE黄金ETF波动率指数.GVZ大涨约14%至18.6.

**技术前景堪忧**

分析师称,如果黄金不能守在1,600美元关口上方,那么金价可能进一步下跌,因在这一水准下方没有技术支撑.

"日线、周线和月线支撑位均被跌破,暗示抛盘将加剧,"投资研究及咨询机构Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.

Sarhan称,周二大跌令黄金跌破介于1,620至1,630美元的日线和周线支撑位,以及月线图上18个月上升趋势线后,黄金已在测试年内低点.

现货银XAG=下挫2.1%,报29.38美元,现货铂金XPT=下滑1.3%,报1,502.74美元,现货钯金XPD=重挫3.3%,至629.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCM2 1603.70 -35.40 -2.2% 2.3%

COMEX白银期货 SIK2 29.400 -0.722 -2.4% 5.3%

COMEX铂金期货 PLN2 1506.80 -23.30 -1.5% 7.7%

COMEX钯金期货 PAM2 622.30 -25.50 -3.9% -5.2%

现货金 XAU= 1603.11 -34.99 -2.1% 2.5%

现货银 XAG= 29.38 -0.63 -2.1% 6.1%

现货铂金 XPT= 1502.74 -19.06 -1.3% 7.9%

现货钯金 XPD= 620.72 -21.16 -3.3% -4.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=