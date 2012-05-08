版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 03:51 BJT

〔标题新闻〕新西兰财长料今年预算赤字介于100-120亿新西兰元,因推迟震后重建减少了税收

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G88ZX]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐