〔美国债市〕公债价格上涨,因担忧希腊政治

* 希腊左派政党提出放弃救助协议条款的条件

* 美国财政部标售320亿美元的三年期公债

路透纽约5月8日电---美国公债价格周二大致守住早盘升势,此前三年期公债标售得到强劲需求,且希腊组建联合政府困难重重引发避险买盘.

周二标售320亿美元三年期公债的投标倍数录得历来第二最高,是对美国公债需求强劲的迹象.

美国公债早盘上扬,因希腊陷入更深度的危机中.希腊左派政党领袖Alexis Tsipras开始努力组建希腊联合政府,提出放弃国际救援计划条款的条件并威胁将银行国有化.

支持救助计划的希腊党派在周末选举中未能取得绝大多数议席,使市场忧虑希腊将能否履行救助条款,避免破产及保留在欧元区内.

市场面对更大的不确定性,因为Tsipras领导的左派联盟成功组建联合政府的可能性不容乐观,将为未来几周希腊再次举行大选开启大门.

旧金山Action Economics的全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说,围绕希腊的不确定性不会很快消失.

"我们将看到市场一轮又一轮这样的走势,公债投资人真的担心前景,并据此进行交易,接下来将发行的事情将略为缓和紧张的形势,我们重回到起点,"她说.

市场也关注未来几天的公债标售.美国财政部分别在周三和周四标售240亿美元10年期公债及160亿美元30年期公债.

"很难阻碍"接下来的标售,RBS证券公债策略师John Briggs说,欧洲形势动荡,很难衡量会有多少全球基金将买入美国公债以对冲欧债危机风险.

指标10年期公债价格US10YT=RR上升9/32,收益率报1.844%,徘徊在三个月低位附近.成交量高出均值.

周二10年公债收益率下跌将为下探1.80%收益率水平的价格阻力位铺平道路,该水平在近几个月被证明是强劲阻力.

在1月底,2月初及去年12月,投资人拒绝将公债收益率推至1.80%之下.

30年期公债US30YT=RR价格升16/32,收益率从周一尾盘的3.06%跌至3.034%.稍早价格一度升一个大点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)买入47.3亿美元在2018年5月至2019年4月到期的公债,略为增加对中长期公债的支持.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+) 0.258

五年期公债US5YT=RR 100-17/32 (+02/32) 0.764

10年期公债US10YT=RR 101-13/32 (+09/32) 1.844

30年期公债US30YT=RR 101-25/32 (+16/32) 3.034 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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