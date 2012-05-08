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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 04:59 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收触及五个半月低位,因天气状况有利

路透纽约5月8日电---期棉周二触及五个半月低位,为连续第五日回落,因美国玉米种植区天气状况持续改善.

独立棉花分析师Mike Stevens称,棉花种植区周二晚间的降雨量超过预期.天气状况持续改善一直令棉花期价承压.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低0.49美分,或0.57%,报每磅86.18美分,盘中交投区间介于86.06-87.45美分.

根据汤森路透数据,此为次月棉花合约自2011年12月21日以来最低收位.

成交温和,今日尾盘成交量为14,196口.

新作12月合约CTZ2跌0.40美分,收报84.33美分,交投介于84.13-85.58美分的区间内.收盘时成交量为5,217口.

Stevens说,卖盘主要来自投机账户,工业账户在棉花期价向下突破后回补空头头寸.

他表示,由于缺乏利好消息,多数市场人士在美国农业部周四公布供需报告前仍保持谨慎.

根据汤森路透数据,周二预估成交量为20,045口,较30天均值低约30%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月7日,未平仓合约增加355口,至184,069口.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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