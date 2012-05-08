〔纽约期市〕ICE期棉收触及五个半月低位,因天气状况有利

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约5月8日电---期棉周二触及五个半月低位,为连续第五日回落,因美国玉米种植区天气状况持续改善.
独立棉花分析师Mike Stevens称,棉花种植区周二晚间的降雨量超过预期.天气状况持续改善一直令棉花期价承压.
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低0.49美分,或0.57%,报每磅86.18美分,盘中交投区间介于86.06-87.45美分.
根据汤森路透数据,此为次月棉花合约自2011年12月21日以来最低收位.
成交温和,今日尾盘成交量为14,196口.
新作12月合约CTZ2跌0.40美分,收报84.33美分,交投介于84.13-85.58美分的区间内.收盘时成交量为5,217口.
Stevens说,卖盘主要来自投机账户,工业账户在棉花期价向下突破后回补空头头寸.
他表示,由于缺乏利好消息,多数市场人士在美国农业部周四公布供需报告前仍保持谨慎.
根据汤森路透数据,周二预估成交量为20,045口,较30天均值低约30%.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月7日,未平仓合约增加355口,至184,069口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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