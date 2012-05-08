〔美国股市〕受欧洲情势拖累而收低,但尾市时出现的买盘削减了跌幅

* 希腊官员声讨救助计划

* 随着股市大幅削减跌幅,尾盘时出现买家

* 麦当劳公布4月销售报告后,股价下跌

* 服装企业Fossil重挫37%

* 道指收跌0.6%,标普500指数和Nasdaq指数均下跌0.4%

路透纽约5月8日电---美国股市周二收跌,因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑,但尾盘涨势扶助股指缩减跌幅,收位远高于盘中低点.

盘中多数时间股市大幅下跌,在欧洲股市下挫后美国股市涌现卖盘.由于投资者担心希腊将抵制现有的国际救助且可能脱离欧元区,使股市全线遭售抛盘.

标准普尔500指数跌破1,350点的支撑位,至3月初以来首见的低位,但这时买家出现支撑股市.

"许多人一直把1,350点当作短期回调水准,许多逢低吸纳的投资者希望大盘跌到这一点位,但这并不意味着股市没有关注欧洲局势,"TEAM Financial Asset Management LLC的James Dailey称,他管理着2.15亿美元资产.

对经济形势敏感的类股走势挣扎,标准普尔消费类股.GSPD下跌1.3%.投资者趋向较安全的板块,公用事业类股.GSPU涨0.2%,电讯类股.GSPL微跌0.2%.

今天股市跌势是全面避险操作的一部分.德债收益率触及纪录低位,油价连续第五个交易日下挫.

周末法国和希腊的选举预示着反政府撙节的新时代,令人更加担心美国和中国经济需求的力道.

美国股市追随欧洲股市跌势,泛欧绩优股指标FTSEurofirst .FTEU3收低1.7%.法国和英国股市收位低于年初水准.

道琼工业指数.DJI收跌76.44点,或0.59%,至12,932.09点;标准普尔500指数.SPX收跌5.86点,或0.43%,至1,363.72点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.49点,或0.39%,至2,946.27点.