〔金属期市〕期铜录得一个月来最大单日跌幅,受累于欧洲政治不确定性

* 期铜大跌2.5%,录得一个月来最大单日跌幅

* 5月开局疲弱以来,市场仍陷入区间交投

* LME铜库存在2008年10月来最低水平

路透纽约5月8日电---基本金属市场周二下滑,纽约期铜录得一个月来最大单日跌幅,因担忧希腊努力得来的救助计划可能触礁,这打压欧元,且引发市场忧虑工业金属需求.

欧洲政治的不确定也损及更广泛的市场,金价大跌约2%,原油期货下挫约1%.美国股市触及两个月低位,欧元连跌七个交易日.美元及美债上涨,受避险买盘推动.

交易商说,基金和机构投资人在金属市场带头抛售,他们降低被认为是较高风险资产的敞口,寻求增持现金.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,095美元,较周五尾盘跌约1%.伦敦市场周一因假休市.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2收报每磅3.6795美元,较周一结算价下跌略多于2.5%,录得4月4日来最大单日跌幅.

周二早盘尾盘,COMEX期铜触及3.6585美元日内低位,此为4月24日来最低.分析师关注期铜是否会在较其日内低位仅低3美分的水平寻获支持.

在期铜近期下跌后,市场陷于自2月来的3.60-3.96美分的36美分交投区间.那段时间未平仓合约也基无变动,后在几天内,下跌约10,000口至大约145,000口.

期铜大致跟随欧元走软.欧元兑美元周二为连续第七日下降,因担忧希腊和法国选举结果带来的政治不确定性或将打压被视为应对欧元区债务危机关键的撙节计划.[FRX/CN]

最新数据显示,LME铜库存减少2,175吨,大部份是美国以外的库存减少.LME铜库存总计为228,450吨,为2008年10月来最低,且为去年10月水平的一半.

三个月期锡CMSN3收报21,500美元,周五尾盘报21,450美元.三个月期锌CMZN3收报1,975美元,周五收报1,996美元.

三个月期铝CMAL3收报2,057美元,周五收报2,067美元,三个月期铅CMPB3收报2,090美元,周五尾盘报2,100美元.三个月期镍CMNI3从周五收盘的17,575美元下跌至17,355美元.

以下为1949GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 368.80 -8.60 -2.28 343.60 7.33

LME期铝 2057.00 -10.00 -0.48 2020.00 1.83

LME期铜 8095.00 -80.00 -0.98 7600.00 6.51

LME期铅 2089.00 -11.00 -0.52 2035.00 2.65

LME期镍 17350.00 -225.00 -1.28 18710.00 -7.27

LME期锡 21500.00 50.00 +0.23 19200.00 11.98

LME期锌 1973.00 -23.00 -1.15 1845.00 6.94

上海期铝 16190.00 -35.00 -0.22 15845.00 2.18

上海期铜 57800.00 80.00 +0.14 55360.00 4.41

上海期锌 15410.00 25.00 +0.16 14795.00 4.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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