〔美股业绩〕迪士尼会计年度第二季业绩上升,盘后股价上涨

路透洛杉矶5月8日电---迪士尼(DIS.N)公布的季度获利优于分析师预期,主题公园和媒体网络带动获利增长21%.

迪士尼公布会计年度第二季获利为11亿美元,营收增长6%至96.29亿美元.

经调整后每股盈余(EPS)增长18%至0.58美元,根据汤森路透I/B/E/S调查,分析师此前平均预计EPS为0.55美元.

在周二盘后交易中迪士尼股价涨1.7%,至45.10美元,此前在纽约证交所收报44.30美元.(完)