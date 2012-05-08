〔美股业绩〕迪士尼会计年度第二季业绩上升,盘后股价上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透洛杉矶5月8日电---迪士尼(DIS.N)公布的季度获利优于分析师预期,主题公园和媒体网络带动获利增长21%.
迪士尼公布会计年度第二季获利为11亿美元,营收增长6%至96.29亿美元.
经调整后每股盈余(EPS)增长18%至0.58美元,根据汤森路透I/B/E/S调查,分析师此前平均预计EPS为0.55美元.
在周二盘后交易中迪士尼股价涨1.7%,至45.10美元,此前在纽约证交所收报44.30美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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