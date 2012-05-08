〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至三周低位,受累于希腊政治危机

路透多伦多5月8日电---加元兑美元周二跌至三周低位,因希腊组建新政府困难重重,引发投资者担忧欧洲抵御区内危机进一步恶化的能力.

全球股市,汇市和商品市场受创,之前希腊政治危机加剧,因在组建新政府的过程中,左派联盟领导人提出放弃执行欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划的条款.

欧洲的消息拖累加元/美元CAD=D4跌至4月16日以来最低1.0023加元,或0.9977美元.

加元兑美元CAD=D4收报0.9983加元,或1.0017美元,低于周一收盘时的0.9930加元,或1.0070美元.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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