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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 05:29 BJT

〔标题新闻〕全球经济和金融状况仍威胁新西兰金融体系构,新西兰元高企拖慢经济再平衡-RBNZ

RBNZ为新西兰央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8FT00H]

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