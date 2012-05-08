〔加拿大股市〕下跌至今年低位,因忧虑希腊

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多5月8日电---加拿大股市主要股指周二触及2012年低位,资源股及金融股表现挣扎,此前希腊左派联盟领袖在组建新政府过程中提出放弃救助条款的条件,使市场忧虑欧债危机将再度加剧.
周二希腊左派领袖Alexis Tsipras为组建新联合政府设下条件,中间保守党称这些条件将驱使希腊离开欧元区.
消息令市场走势动荡,加拿大股市连跌第五天.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低155.92点,或1.3%,报11,704.74点,此为去年12月19日来最低收位.
5月迄今,该指数累计下跌超过5%.
10大类股中有八个收跌.权重的材料股领跌,下挫2.8%,因金价和基本金属价格大跌令矿业股受创.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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