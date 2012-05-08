〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌五天,因希腊政治不确定性及经济疑虑

* API称上周美国原油库存增加780万桶

* 美国夏季汽油价格预估将脱离4美元的危险地带

路透纽约5月8日电---美国原油期货周二连跌第五天,因希腊选举后的不确定性令欧洲政治及经济困境加深,且市场持续忧虑美国原油库存增加,两者均加重对原油需求的忧虑.

美国近月原油合约CLM2收在2月来最低水平,录得自去年10月来最大的五天跌幅,而欧债问题持续,且美国原油库存料连续第六周增加,使得油价近期内难有起色.

希腊进一步陷入危机之中,该国左翼总理候选人为组建联合政府设下条件,但希腊最大政党认为这些条件将摧毁希腊.

美国6月汽油期货和取暖油期货均上涨,因全球指标布兰特原油期货LCOc1大幅缩减跌幅助其尾盘反弹.

在结算后交易中,美国原油期货扩大跌幅,此前美国石油协会(API)周二公布,截止5月4日一周,美国原油库存增加780万桶,接近预估200万桶增幅的四倍.

API称,美国最近一周馏分油库存减少270万桶,预估为增加10万桶.汽油库存减少500万桶,降幅远超预估的减少10万桶.

市场静待周三美国能源资料协会(EIA)公布的周度库存数据,寻找基本面的进一步指引.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2结算价报每桶97.01美元,跌0.93美元,或0.95%,此为2月6日来近月合约的最低结算价.

根据路透数据,近月合约在五天中累计下跌9.15美元,或8.62%,录得美国近月原油合约自2011年10月4日来最大的五天跌幅,当时下跌10.4%.

布兰特6月原油期货LCOM2结算价报112.73美元,跌0.43美元,或0.38%,此为布兰特原油自2月2日来最低结算价.

根据路透数据,五天内近月布兰特原油累计下跌6.93美元,或5.79%,录得自2011年10月4日来最大的五天跌幅,当时下跌6.86%.

布兰特原油较美国原油升水收盘扩阔至15.72美元,周一为15.22美元.

美国能源部在月度预估中称,预期今年4月至9月美国普通汽油均价为每加仑3.79美元,和上周全国均价一致,较上年同期高出仅0.08美元.

美国能源资料协会(EIA)周二称,今年非石油输出国组织(OPEC)国家的石油日均产量将为5,260万桶.[EIA-CMN]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 97.01 -0.93 -1.0% 95.52 98.12 309,233 300,474

7月原油 97.37 -0.94 -1.0% 95.90 98.48 93,311 83,004

6月RBOB汽油 2.9944 0.0203 0.7% 2.9352 3.0175 47,106 46,625

7月RBOB汽油 2.9394 0.0107 0.4% 2.8839 2.9585 35,700 25,056

6月取暖油 2.9901 0.0087 0.3% 2.9380 2.9998 54,373 61,582

7月取暖油 2.9929 0.0077 0.3% 2.9414 3.0021 27,809 23,888

ICE合约

6月布兰特 112.73 -0.43 -0.4% 110.53 113.64 239,722 159,882

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 613,599 594,512 545,847 1,601,023 12,790

汽油 128,980 101,847 179,165 312,400 1,558

取暖油 136,220 135,344 137,108 307,279 -3,898(完)