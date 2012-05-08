《欧洲政经焦点》欧洲央行抗住压力不就危机采取新行动

路透法兰克福/伦敦5月8日电---欧洲央行官员周二将要求其采取更多行动支持欧元区的压力顶了回去,市场对希腊初步选举结果感到紧张不安,但仍远未达到央行实施新政策行动的门槛.

法国当选总统奥朗德曾呼吁欧洲央行,通过欧元区抒困基金向困难的成员国提供贷款.而这等于让央行给国家注资,是德国央行坚决反对的做法.

奥朗德成功将经济增长引到了欧元区政策辩论的核心,并得到一些呼应,欧洲央行总裁德拉吉就主张制订"经济增长协定",尽管他认为要由政府拿出改革行动.