《欧洲政经焦点》欧洲央行抗住压力不就危机采取新行动

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透法兰克福/伦敦5月8日电---欧洲央行官员周二将要求其采取更多行动支持欧元区的压力顶了回去,市场对希腊初步选举结果感到紧张不安,但仍远未达到央行实施新政策行动的门槛.
法国当选总统奥朗德曾呼吁欧洲央行,通过欧元区抒困基金向困难的成员国提供贷款.而这等于让央行给国家注资,是德国央行坚决反对的做法.
奥朗德成功将经济增长引到了欧元区政策辩论的核心,并得到一些呼应,欧洲央行总裁德拉吉就主张制订"经济增长协定",尽管他认为要由政府拿出改革行动.
但包括德拉吉在内,欧洲央行决策者都希望政府能坚持执行撙节措施,而奥朗德则试图放弃这些举措.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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