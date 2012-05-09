〔日本数据〕4月底外汇储备升至1.29万亿美元--财务省

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透东京5月9日电---日本财务省周三公布,4月底该国外汇储备升至1.29万亿(兆)美元.
财务省早先表示,3月29日-4月25日期间当局未曾实施任何干预行动.
具体数据如下(单位:10亿美元):
4月底 3月底 2月底 2011年4月底
总计 1,289.542 1,288.703 1,302.877 1,135.549
欲览完整数据表格,请登陆财务省网站(here) (完)
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--编译 王兴亚;审校 侯向明
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