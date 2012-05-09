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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 08:03 BJT

〔日本数据〕4月底外汇储备升至1.29万亿美元--财务省

路透东京5月9日电---日本财务省周三公布,4月底该国外汇储备升至1.29万亿(兆)美元.

财务省早先表示,3月29日-4月25日期间当局未曾实施任何干预行动.

具体数据如下(单位:10亿美元):

4月底 3月底 2月底 2011年4月底

总计 1,289.542 1,288.703 1,302.877 1,135.549

欲览完整数据表格,请登陆财务省网站(here) (完)

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--编译 王兴亚;审校 侯向明

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