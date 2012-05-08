《欧洲政治焦点》希腊危机越陷越深,组建新政府的希望变得渺茫

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 国会第一大党领导人Samaras拒绝左派为组建新政府而提出的建议
* 第二大党左派联盟领导人Tsipras宣布放弃援助计划
* 希腊可能重新举行大选
* 财长韦尼泽洛斯呼吁组建亲欧洲的政府
路透5月8日电---希腊周二陷入越来越深的危机,当时左派总理候选人为组建新联合政府设定多项条件,而最大党派称这将摧毁希腊.
保守派新民主党领袖Antonis Samaras表示,左派领袖Alexis Tsipras的主张将会导致希腊退出欧元区,因他要求撕毁希腊为换取欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助而作出的承诺.新民主党在周日希腊大选中得票第一.
"Tsipras先生要我在这份毁灭希腊的文件上签上名字,我将不会这么做,"Samaras说.
作为希腊左派政党联盟中最年轻的领导人,Tsipras周二获得希腊总统尽力组建新政府的任命,他立即宣布放弃希腊援助计划,并威胁将该国银行业国有化.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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