美国认为中国经济将被迫市场化

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月8日电（记者 Glenn Somerville）---美国财政部负责国际事务的次长布雷纳德（Lael Brainard）周二表示，随着中国人口老龄化导致薪酬支出上升，中国政府在管理经济时将被迫让市场发挥更大的作用。

布雷纳德指出，中国面临人口老龄化，廉价、年轻劳动力优势将变小。

“工资和成本快速上升。市场因素决定资本配置和汇率调节具有自我强化的动能。”布雷纳德说道。

布雷纳德还表示，全球经济的变化将迫使中国采取更加市场化的举措，促进创新以应对变化。

“通过低价促进出口的模式已经不再适合中国。”布雷纳德称，并指出中国在一些资源行业投资过剩，同时面临其他亚洲国家更低成本的竞争。

“中国领导人和民众认识到目前的环境在保护和鼓励创新上存在缺陷……并且（明白）需要人民币升值、更多国内消费以及降低对欧洲市场的依赖。”

布雷纳德指出，人民币汇率调整进程尚未完成，人民币需要进一步升值，但她并未表明需要升值多少。

“我们希望人民币升值更多地由市场决定。这也是我们欢迎近期汇改措施的原因。这些措施包括扩大汇率波动幅度以及降低干预量。”（完）