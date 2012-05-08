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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 07:23 BJT

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****

路透5月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------5月7日当周----------------------------------

5月9日-14日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%

(较上年同期) -- +4.2%

5月10日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4

全职就业人数(万人) -- 增加1.58

就业参与率 65.4% 65.4%

失业率 5.3% 5.2%

2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +2.9% +5.0%

5月11日(五)

0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%

5月13日(日)

2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -1.40% +2.2%

(较上年同期) +4.8% +8.0%

---------------------------------5月14日当周------------------------------------

5月14日(一)

0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 -- -2.5%

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 3月 -- +4.4%

5月15日(二)

0130 澳洲央行会议记录 5月

0130 澳洲汽车销售 4月 +4.0%

5月16日(三)

0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +1.0%

(较上年同期) -- +3.6%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%

产出物价 -- +0.1% (完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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