澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月9日-14日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%
(较上年同期) -- +4.2%
5月10日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4
全职就业人数(万人) -- 增加1.58
就业参与率 65.4% 65.4%
失业率 5.3% 5.2%
2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.9% +5.0%
5月11日(五)
0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%
5月13日(日)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -1.40% +2.2%
(较上年同期) +4.8% +8.0%
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月14日(一)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 -- -2.5%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 3月 -- +4.4%
5月15日(二)
0130 澳洲央行会议记录 5月
0130 澳洲汽车销售 4月 +4.0%
5月16日(三)
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.6%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%
产出物价 -- +0.1% (完)
--编译 洪曦;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。