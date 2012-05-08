(重发)普京与梅德韦杰夫完成职位互换

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补充英文原文链接)(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月8日电（记者 Timothy Heritage/Steve Gutterman）---俄罗斯国家杜马周二批准前总统梅德韦杰夫出任总理，与普京完成职位互换。此举引发抗议。
警方在杜马投票前数小时终止了克里姆林宫附近的一个和平抗议，带走了超过20人，包括两名反对派领袖。过去两天已经扣押了超过700人。
俄罗斯对杜马投票采取了严密的安保措施，防爆警察守卫红场附近的建筑，警车停在附近。
站立的梅德韦杰夫向杜马的代表们点头致谢，然后与普京握手。普京对国家杜马通过这一任命露出笑容，并鼓掌欢迎。
“谢谢你们对我的信任。我确信只要我们一起努力，就能取得成绩。”梅德韦杰夫对杜马称。
46岁的梅德韦杰夫在投票前曾表示，俄罗斯必须减少公事程序中的繁文缛节、打击腐败和保护财产权，从而改善工商业运营环境，增强竞争力。
梅德韦杰夫承诺组建政府时进行全面改革，虽然未提及任何内阁成员名字，但称新政府将具有持续性，与普京领导的政府方向一致。
梅德韦杰夫还承诺与政治对手展开对话，但不清楚是否包括非议会反对派，这些人组织了很多大规模抗议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。