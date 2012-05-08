(重发)普京与梅德韦杰夫完成职位互换

(重发以补充英文原文链接)(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月8日电（记者 Timothy Heritage/Steve Gutterman）---俄罗斯国家杜马周二批准前总统梅德韦杰夫出任总理，与普京完成职位互换。此举引发抗议。

警方在杜马投票前数小时终止了克里姆林宫附近的一个和平抗议，带走了超过20人，包括两名反对派领袖。过去两天已经扣押了超过700人。

俄罗斯对杜马投票采取了严密的安保措施，防爆警察守卫红场附近的建筑，警车停在附近。

站立的梅德韦杰夫向杜马的代表们点头致谢，然后与普京握手。普京对国家杜马通过这一任命露出笑容，并鼓掌欢迎。

“谢谢你们对我的信任。我确信只要我们一起努力，就能取得成绩。”梅德韦杰夫对杜马称。

46岁的梅德韦杰夫在投票前曾表示，俄罗斯必须减少公事程序中的繁文缛节、打击腐败和保护财产权，从而改善工商业运营环境，增强竞争力。

梅德韦杰夫承诺组建政府时进行全面改革，虽然未提及任何内阁成员名字，但称新政府将具有持续性，与普京领导的政府方向一致。

梅德韦杰夫还承诺与政治对手展开对话，但不清楚是否包括非议会反对派，这些人组织了很多大规模抗议。（完）