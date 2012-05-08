《美国上市公司业绩公布日程表》--5月9日-5月16日

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
汤森路透5月8日电---以下为标准普尔500企业中将于5月9日-5月16日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/9 Q4 2012 BMC Software BMC.O 0.80 13 0.78
5/9 AMC Q3 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.47 36 0.42
5/9 AMC Q1 2012 CenturyLink, Inc. (CTL) 0.58 18 0.70
5/9 BMO Q1 2012 Dean Foods (DF) 0.21 12 0.14
5/9 BMO Q1 2012 EOG Resources, Inc. (EOG) 1.16 29 0.68
5/9 Q1 2012 Macy's, Inc. (M) 0.40 16 0.30
5/9 Q3 2012 新闻集团(The News Corp.) (NWSA.O) 0.31 24 0.26
5/9 AMC Q1 2012 Priceline.com (PCLN.O) 3.94 21 2.66
5/9 Q1 2012 MEMC Electronic Materials WFR -0.16 20 0.09
5/10 AMC Q4 2012 CA, Inc. (CA.O) 0.52 13 0.48
5/10 AMC Q1 2012 Express Scripts, Inc. (ESRX.O) 0.77 21 0.66
5/10 AMC Q1 2012 Nordstrom Inc. (JWN) 0.74 21 0.65
5/10 BMO Q1 2012 Kohl's Corp. (KSS) 0.61 20 0.73
5/10 Q1 2012 Windstream Communications (WIN.O) 0.14 16 0.19
5/11 BMO Q1 2013 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.10 32 0.22
5/14 AMC Q2 2012 安捷伦科技 (A) 0.73 13 0.74
5/15 BMO Q1 2012 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.64 26 0.50
5/15 AMC Q1 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.08 14 0.30
5/15 BMO Q1 2013 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.53 25 0.39
5/16 Q1 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.02 32 0.27
5/16 Q2 2012 Deere & Company (DE) 2.53 17 2.12
5/16 20:30 Q1 2012 Limited Brands (LTD) 0.41 21 0.40
5/16 BMO Q1 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.30 18 0.28
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 艾茂林
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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