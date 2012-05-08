〔货币市场〕美国货币市场利率持稳,聚焦穆迪对银行业信用评级

路透纽约5月8日电---美国货币市场利率周二持稳,因评级机构穆迪可能即将下调银行业评级,投资者避免将更多资金投向超短期债券.

分析师认为,投资者虽然没有增加在货币市场的资产持有,但仍维持现有仓位不变,因央行可能出台更多刺激举措,以应对美国经济成长放缓以及欧债问题恶化的迹象.

穆迪在4月13日表示,将在5月初至6月底期间陆续公布对欧洲银行业和全球投资银行的信用评级决定.分析师预期,穆迪将会首先调降西班牙和意大利银行业的评级,因其大量持有欧元区受困成员国的主权债务.

"由于降级尚未发生, 融资利率也还没有必要变化,"法国巴黎银行驻纽约利率分析师Mary Beth Fisher说.

伦敦银行间市场三个月期美元拆放款利率(LIBOR)持稳.此前因周一适逢英国假期,当日没有美元LIBOR定盘.

三个月期美元LIBORUSD3MFSR=持稳于0.46585%,已有九个交易日没有变动.

三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=下滑至0.61750%,接近2010年5月4日以来最低水准,当时的定盘为0.61500%.

在回购交易中,隔夜贷款USONRP=买价尾盘报0.24%,周一尾盘为0.25%.

根据数据公司iMoneynet的数据,货币基金资产上周降至2.534万亿(兆)美元.

美国财政部周二标售300亿美元一个月期国库券,投标为四个月来最踊跃.得标利率为0.075%,略低于上周的0.080%.

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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