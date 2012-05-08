《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.08 -1.00 -1.78 3301637
搜狐 (SOHU.O) 47.47 +0.58 +1.24 623438
网易 (NTES.O) 57.59 -2.49 -4.14 1029103
百度 (BIDU.O) 127.31 -0.66 -0.52 4808367
亚信科技 ASIA.O 11.96 +0.20 +1.70 202271
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.16 -0.26 -1.69 2472622
联电 (UMC.N) 2.53 +0.00 +0.00 572955
日月光 (ASX.N) 5.01 -0.15 -2.91 191335
矽品精密 (SPIL.O) 5.70 +0.00 +0.00 1815613
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.01 -0.86 75963
友达 (AUO.N) 4.47 -0.17 -3.66 198262
中华电信 (CHT.N) 30.79 -0.02 -0.06 94735
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.92 -1.10 -2.34 994690
香港
中国移动 (CHL.N) 55.78 -1.09 -1.92 259999
中国联通 (CHU.N) 17.11 -0.27 -1.55 216131
中国电信 (CHA.N) 51.24 -0.90 -1.73 44465
中芯国际 (SMI.N) 2.39 -0.04 -1.65 59829
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.56 -0.04 -1.11 1035
(完)
--整理 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。