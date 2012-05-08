版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.08 -1.00 -1.78 3301637

搜狐 (SOHU.O) 47.47 +0.58 +1.24 623438

网易 (NTES.O) 57.59 -2.49 -4.14 1029103

百度 (BIDU.O) 127.31 -0.66 -0.52 4808367

亚信科技 ASIA.O 11.96 +0.20 +1.70 202271

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.16 -0.26 -1.69 2472622

联电 (UMC.N) 2.53 +0.00 +0.00 572955

日月光 (ASX.N) 5.01 -0.15 -2.91 191335

矽品精密 (SPIL.O) 5.70 +0.00 +0.00 1815613

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.01 -0.86 75963

友达 (AUO.N) 4.47 -0.17 -3.66 198262

中华电信 (CHT.N) 30.79 -0.02 -0.06 94735

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.92 -1.10 -2.34 994690

香港

中国移动 (CHL.N) 55.78 -1.09 -1.92 259999

中国联通 (CHU.N) 17.11 -0.27 -1.55 216131

中国电信 (CHA.N) 51.24 -0.90 -1.73 44465

中芯国际 (SMI.N) 2.39 -0.04 -1.65 59829

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.56 -0.04 -1.11 1035

(完)

--整理 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐